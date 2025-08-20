Volkswagen T-Roc, questa è la prima foto

A meno di un mese dall'evento di lancio, Volkswagen ha pubblicato la prima immagine ufficiale di quella che sarà la seconda generazione della T-Roc. L'immagine del nuovo SUV compatto si è scoperta perché pubblicata sul profilo social del responsabile del design Andreas Mindt. La foto raffigura la nuova T-Roc completamente camuffata con una pellicola in stile street art. Nonostante ciò, per quanto impossibile scoprire i dettagli del design, è possibile intuire la silhouette della vettura (questa prima immagine ha valore in tal senso). Sulla data della presentazione non sono state ancora rivelate informazioni ufficiali, ma è ipotizzabile pensare che il reveal della nuova T-Roc (nella foto sotto il modello attuale) potrebbe avvenire al prossimo Salone di Monaco in programma dal 9 settembre.