Fino al 10 agosto

Dal Maggiolino a Bulli, in Molise il raduno con le icone di un'epoca

Al via nel Matese la seconda edizione della kermesse

di Ilaria Liberatore
08 Ago 2025 - 21:17
01:35 

Dal mitico "Maggiolino", un successo mondiale con milioni di vendite, all'indimenticabile van "Bulli". Ci saranno anche loro tra i protagonisti della seconda edizione del "Matese Volks Camp-The Southern VW Fest", evento dedicato alle iconiche Volkswagen d'epoca che si terrà dall'8 al 10 agosto a Campitello Matese, in Molise. Un festival, organizzato da "SoulVolks & Unclassics Garage", che promette una tre giorni immersiva a 360 gradi, pensata non solo per gli appassionati di Maggiolini, Transporter e altri modelli storici Volkswagen, ma per chiunque voglia scoprire e vivere il patrimonio paesaggistico e culturale del Molise.

