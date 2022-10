Volkswagen T-Roc Cabrio, assetto Suv con fascino decappottabile

Decapottabile sì ma rara, questʼauto è un unicum, perché ha

lʼassetto alto dei Suv

scocca rinforzata causa mancanza del tetto

due portiere molto larghe

‒ deriva dalla T-Roc appunto ‒ e la. Sul mercato non ce ne sono di Suv/cabrio del genere, ad eccezione della Range Rover Evoque ma in una fascia superiore. Il concept della T-Roc Cabrio non è quindi ordinario e il telaio irrobustito e lʼassetto da Suv la rendono fruibile in tutte le stagioni. Le(e non le 4 di T-Roc) e l’accentuata inclinazione del parabrezza distinguono lʼauto dal fratello Suv, come anche il piccolo spoiler sulla coda che serve a migliorare la deportanza.

Sono accorgimenti non da poco, anche se è

la capote il vero motivo dʼorgoglio degli ingegneri Volkswagen

tessuto a tre strati

lʼeffetto estetico della T-Roc Cabrio è bello sia da aperta che da chiusa

: innanzitutto è in tela e di colore nero, che sta bene con tutti gli accostamenti, e poi è inche quando chiusa protegge molto bene dai rumori della strada e isola anche termicamente lʼabitacolo. Per aprirla o chiuderla basta premere un tasto e in una decina di secondi si compie lʼoperazione di ripiegatura a Z dietro i sedili posteriori, anche in marcia se non si superano però i 30 km orari. E poi, e la cosa non è scontata su una decapottabile.

Qualche rinuncia però bisogna farla per scegliere unʼauto così: primo,

il bagagliaio è piccolo, 280 litri

due posti dietro

dietro i poggiatesta ci stanno due roll-bar estraibili

. Cʼè poco da fare: o la capote che si apre o il vano di carico, dipende da voi. Le misure poi ‒ 4,28 metri lunga e 1,81 larga ‒ sono sì quelle del T-Roc Suv, anche se il passo è un poʼ di più (4 centimetri), ma questo non permette comunque di avere più di, e neanche dei più comodi. Ma, che si attivano in caso dʼincidente in una frazione di secondo.

Il motore del modello provato è il

4 cilindri 1.5 da 150 CV turbo benzina

pesa oltre una tonnellata e mezza

con il cambio DSG (ma cʼè anche manuale a 6 marce). Volendo cʼè pure un 3 cilindri 1.0 benzina da 110 CV, niente diesel né ibridi elettrici. La sportività è zero, anche questa 150 cavalli (chissà la 3 cilindri 1.0!), che inoltree si sente quando proviamo a spingere un poʼ. Gli 8 secondi e mezzo sullo 0-100 (come da scheda tecnica) ci sono sembrati quasi inverosimili. Ma è unʼauto che gioca un campionato diverso, quello del glamour, e in giro ama farsi vedere, quindi più è calma la marcia e più la si nota… Consuma e si vede, 6 litri e mezzo dice la Casa sui 100 km ma le condizioni di traffico “ordinarie” fanno saltare ogni previsione.

Pollice su senza tentennamenti sugli interni, moderni, recentemente rinnovati e con il

touch screen da 8 pollici dedicato all’infotainment

Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici

di serie il Teck Pack sulla R-Line

che sul nostro allestimento si abbina al. Nel week-end del 22 e 23 ottobre, le concessionarie Volkswagen dedicano un Porte Aperte alla gamma T-Roc perché diventa. Include tanta roba, dalla videocamera posteriore al clima automatico bizona, dallʼAdaptive Cruise Control ai fari IQ.Light LED Perfomance.