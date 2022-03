Volkswagen, arriva nuovo T-Roc e a maggio T-Roc R da 300 CV

Il crossover compatto ha conquistato in 4 anni 110 mila italiani (più di un milione nel mondo) e si presenta rinnovato, con tre distinti livelli di equipaggiamento e una dotazione di serie più ricca. Volkswagen ha inoltre annunciato la versione sportiva T-Roc R da 300 CV , che in Italia arriverà a maggio.

A listino in Italia nuovo T-Roc è disponibile con una gamma motori interamente turbo. Due i benzina: il 3 cilindri 1.0 TSI da 110 CV con cambio manuale a 6 marce e il 4 cilindri 1.5 TSI da 150 CV e la disponibilità sia del cambio manuale a 6 marce che dellʼautomatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti. A gasolio cʼè poi il 2.0 TDI SCR declinato nei due livelli di potenza da 115 e 150 CV. Manca, come si vede, unʼofferta ibrida, perché pure il top di gamma T-Roc R si affida a un possente 2.0 turbo benzina da 300 CV e 400 Nm di coppia massima, costante dai 2.000 ai 5.200 giri. Abbinata al cambio DSG a 7 rapporti e al Launch Control, e con trazione integrale 4Motion, la T-Roc R accelera da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi e tocca i 250 orari di velocità massima.

Una vera peperina! Un crossover dallʼessenza dinamica spiccata, con telaio sportivo e altezza da terra ribassata di 20 mm. Ma la versione R ha pure un efficiente impianto frenante con lʼeleganza di pinze verniciate in blu. Volendo, il guidatore può disattivare il controllo elettronico della stabilità manualmente, mentre con un tasto presente sul volante in pelle sportivo può attivare la modalità Race. Volkswagen T-Roc R offre a richiesta lʼimpianto di scarico in titanio Akrapovič, mentre di serie ha il Cruise Control adattivo, il Front Assist con City Emergency Brake e altri ausili di guida, più cerchi in lega Jerez da 18 pollici.

Quel che gli italiani troveranno in concessionaria il prossimo fine settimana è però la T-Roc ordinaria, ricca comunque di mote dotazioni di serie, dal sistema di mantenimento di corsia allʼassistente al parcheggio Park Assist, dal climatizzatore automatico allʼApp-Connect con funzione wireless. Non mancano fari Full Led e la strumentazione digitale Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici. La gamma si compone delle versioni Life, Style e R-Line, a listino da 26.600 Euro. Per la T-Roc R che arriva a maggio i prezzi partono invece da 48.700 Euro.