Volkswagen Taigo, un crossover giovane nella grande famiglia tedesca

La coda fortemente inclinata e il portellone che apre su un bagagliaio ampio da 438 litri sono i tratti distintivi dellʼinedito crossover Taigo, ben diversi da quelli di T-Cross e T-Roc, gli Urban Suv Volkswagen. Eppure a bordo non manca la spaziosità, con un abitacolo perfetto per 5 passeggeri e un bagaglio di equipaggiamenti al top di categoria. Gli allestimenti sono soltanto due: Life e R-Line, ma già il primo è ricco di dotazioni, con di serie i fari full LED, il Digital Cockpit e il Travel Assist attivo fino a 210 km/h, capace di regolare automaticamente la distanza e mantenere la corsia di marcia.

Entrambe le versioni offrono poi a richiesta il Tech Pack, che include navigatore satellitare Discover Media, Climatronic touch e Park Pilot. I sistemi d’infotainment si basano sullʼultima generazione della piattaforma modulare MIB3, che include la eSIM e lʼApp-Connect Wireless di serie. La versione Life monta cerchi in lega da 16 pollici, da 17” la più sportiva R-Line, che ha di serie anche i sedili sportivi e il tetto panoramico apribile elettricamente.

A listino in Italia Volkswagen Taigo giunge con motori turbo benzina da 95, 110 e 150 CV, anche con cambio a doppia frizione DSG, per prezzi che partono da 23.150 Euro per la 1.0 TSI 95 CV Life e cambio manuale a 5 marce. Lʼofferta lancio promuove la Taigo R-Line da 110 CV e cambio manuale a marce con anticipo di 4.500 Euro, 35 rate mensili da 229 Euro e l’estensione di garanzia fino a 4 anni o 80.000 chilometri.

