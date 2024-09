Volkswagen Polo saluta l'Europa

Il Gruppo Volkswagen non è proprio in uno dei suoi periodi migliori: ha chiuso due stabilimenti in Germania, ha tagliato molte spese, ottimizzato la produzione e rivisto i budget. A quanto pare a Wolfsburg si sono dati un paio di anni per correggere strategie che si sono rivelate poco vincenti. In contesti come questi, nella storia dell'automobile capita che modelli di successo come la Polo, vengano messi sotto la lente di ingrandimento e capita anche che il loro destino venga plasmato verso nuovi orizzonti. C'è da dire che le vendite della Polo sono progressivamente diminuite nel corso degli ultimi anni: un trend negativo che si può facilmente riscontrare anche nei dati relativi ai primi otto mesi dell’anno in corso (sono state vendute poco più di 90mila Polo).