Volkswagen Polo Edition 50

Partiamo da un presupposto: l'auto arriverà in Italia durante l'estate ma al momento non sono ancora stati comunicati i prezzi e le specifiche di applicazione sulle motorizzazioni. Perciò, per darvi qualche informazione in più, possiamo fare riferimento al mercato tedesco, dove la Edition 50 sarà in listino su tre motorizzazioni: sul 1.0 TSI da 95 CV con cambio manuale a 6 rapporti, mentre per chi predilige la guida con il cambio automatico (DSG a doppia frizione a 7 rapporti) potrà scegliere la Edition 50 con lo stesso 1.0 TSI da 95 CV o con il 1.0 TSI da 116 CV.