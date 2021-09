Volkswagen lancia la nuova Polo TGI ibrida benzina e metano

Meno CO2, meno polveri sottili, meno ossidi di azoto (NOx). Il metano è una soluzione attuale e sostenibile, che su auto come Volkswagen Polo garantisce molti vantaggi. Con un pieno di 14 euro, ad esempio, fa fino a 350 chilometri . Non sorprende allora che in Italia, nei primi 8 mesi del 2021, la 5 porte tedesca sia stata l’auto a metano più venduta con 4.765 unità immatricolate. E dal 23 ottobre arriverà la nuova Volkswagen Polo TGI .

A spingere lʼibrida benzina/metano Volkswagen è un motore 3 cilindri turbo 1.0, che eroga 90 CV di potenza e 160 Nm di coppia massima tra 1.800 e 3.800 giri al minuto. Associato al cambio a 6 marce manuale, il motore permette di raggiungere la brillante velocità di 183 km/h, mentre più lenti paiono gli scatti (da 0 a 100 km/h in 12,3 secondi). Ma il plus della Polo TGI sta nellʼefficienza: consumi contenuti ed emissioni di CO2 tra 100 e 105 g/km, così da rientrare negli ecoincentivi statali (1.500 euro di sconto). Tre gli allestimenti: Polo, Life e Style, per un listino che parte da 20.750 Euro ma può scendere a 19.250 euro.

Nuova Polo TGI è equipaggiata con tre bombole per il gas metano, la cui capacità totale di 13,8 kg assicura un utilizzo reale per oltre 350 chilometri. Vale a dire che tre pieni di metano permettono di fare 1.000 e più km, con una spesa di 42 euro circa! Se poi il metano finisse, la nostra Polo TGI passa autonomamente all’alimentazione a benzina, sfruttando il serbatoio di riserva da 9 litri. Questa configurazione permette di omologare la nuova VW Polo TGI come veicolo “monovalente” a gas metano, quindi beneficia dell’esenzione parziale (75%) o totale dal bollo auto. Per non parlare della possibilità, in molte città d’Italia, di entrare nelle ZTL.

Il modello a metano che arriva a ottobre nasce sulle basi del restyling della sesta generazione di Polo, best-seller Volkswagen che in 45 anni ha conquistato 18 milioni di clienti nel mondo. Ha un design moderno e affinato, con contenuti interni hi-tech di categoria superiore, basti pensare al Travel Assist e ai comandi touch del climatizzatore, mutuati da Tiguan e Passat. La strumentazione prevede il Digital Cockpit di serie su tutte le versioni, mentre lʼinfotainment di ultima generazione con Online Connectivity Unit (OCU con eSIM) e App-Connect Wireless è di serie dal livello Life.