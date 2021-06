Volkswagen Polo, partono gli ordini del nuovo modello

Equipaggiamenti da top in class Ufficio stampa 1 di 25 Ufficio stampa 2 di 25 Ufficio stampa 3 di 25 Ufficio stampa 4 di 25 Ufficio stampa 5 di 25 Ufficio stampa 6 di 25 Ufficio stampa 7 di 25 Ufficio stampa 8 di 25 Ufficio stampa 9 di 25 Ufficio stampa 10 di 25 Ufficio stampa 11 di 25 Ufficio stampa 12 di 25 Ufficio stampa 13 di 25 Ufficio stampa 14 di 25 Ufficio stampa 15 di 25 Ufficio stampa 16 di 25 Ufficio stampa 17 di 25 Ufficio stampa 18 di 25 Ufficio stampa 19 di 25 Ufficio stampa 20 di 25 Ufficio stampa 21 di 25 Ufficio stampa 22 di 25 Ufficio stampa 23 di 25 Ufficio stampa 24 di 25 Ufficio stampa 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dal punto di vista estetico, si nota la rinnovata zona frontale, con i paraurti e i gruppi ottici ridisegnati. Questi ultimi sono di serie a LED, come anche i gruppi ottici posteriori, e per la prima volta cʼè anche una fascia di LED inserita nella calandra. Nell’abitacolo la Nuova Polo si distingue per la strumentazione digitale (Digital Cockpit) con schermo da 8 pollici, di serie come il volante multifunzione, che integra sistemi dʼinfotainment di ultima generazione. La connettività estesa si ottiene sia con eSIM che con App-Connect Wireless (di serie dall’allestimento Life). Il Climatronic ‒ incluso nei Tech Pack opzionali ‒ permette di gestire la climatizzazione a bordo tramite superfici touch.

La gamma motori si compone di tre efficienti benzina da 80, 95 e 110 CV. Il secondo a richiesta e il terzo di serie hanno pure il cambio doppia frizione DSG. Nei prossimi mesi Volkswagen lancerà anche la variante a metano 1.0 TGI da 90 CV e quindi la sportiva GTI. La gamma è stata anche ridefinita negli allestimenti: Polo, Life, Style e R-Line. Su queste ultime due cʼè il sistema IQ.Drive Pack con Travel Assist, che include lʼACC (anche predittivo) e l’assistenza di corsia Lane Assist, dotazioni di guida automatizzata di livello 2 attive fino a 210 km orari.

Il listino italiano della nuova Polo parte da 18.350 euro, anche con soluzioni rateali da 149 euro al mese e anticipo di 3.200 Euro. Il Tech Pack varia a seconda degli allestimenti e costa da 800 a 2.000 euro. L’arrivo nelle concessionarie Volkswagen italiane è previsto per il prossimo mese di ottobre.