Volkswagen lancia il T-Roc R da 300 cavalli

La firma sportiva R fa il suo ingresso, in casa Volkswagen, sul Suv T-Roc . E così il versatile Sports Utility per famiglie si trasforma in una supercar sui generis, per superare gli steccati di mercato e incontrare nuovi estimatori. Come promette di fare anche la versione Cabrio vista al Salone di Francoforte.

La firma R al debutto Ufficio stampa 1 di 22 Ufficio stampa 2 di 22 Ufficio stampa 3 di 22 Ufficio stampa 4 di 22 Ufficio stampa 5 di 22 Ufficio stampa 6 di 22 Ufficio stampa 7 di 22 Ufficio stampa 8 di 22 Ufficio stampa 9 di 22 Ufficio stampa 10 di 22 Ufficio stampa 11 di 22 Ufficio stampa 12 di 22 Ufficio stampa 13 di 22 Ufficio stampa 14 di 22 Ufficio stampa 15 di 22 Ufficio stampa 16 di 22 Ufficio stampa 17 di 22 Ufficio stampa 18 di 22 Ufficio stampa 19 di 22 Ufficio stampa 20 di 22 Ufficio stampa 21 di 22 Ufficio stampa 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Per dare unʼidea, il motore 4 cilindri turbo benzina 2.0 della T-Roc R sviluppa 300 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima, ed è abbinato al cambio DSG a sette rapporti. È dunque la versione più dinamica del Suv tedesco e tiene anche a battesimo il nuovo logo R, ben visibile sulla griglia nera del radiatore e sul portellone. Ma non è solo una questione estetica, il look massiccio rappresenta soltanto in superficie la qualità tecnica del Suv, che vanta di serie la trazione integrale 4Motion, lo sterzo progressivo e la funzione Launch Control, che in modalità Race permette unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in appena 4,8 secondi!

Il Controllo elettronico di trazione è peraltro disinseribile, per chi volesse sperimentare uno stile di guida più sportivo. A richiesta è anche disponibile l’impianto di scarico in titanio dello specialista Akrapovič. Il design specifico della serie R prevede i fari Full LED, i cerchi in lega da 19 pollici e, sulla coda, i gruppi ottici a LED rosso scuro e il doppio terminale di scarico.

Anche allʼinterno non mancano motivi distintivi, come i rivestimenti in nappa carbon look, il nuovo logo R sul volante sportivo multifunzione, i sedili sportivi e i listelli battitacco. Lʼabitacolo offre il meglio quanto a connettività, anche la ricarica wireless per smartphone Android e Apple, mentre a richiesta è il Virtual Cockpit digitale. Volkswagen T-Roc R ha un prezzo di partenza di 44.000 euro.