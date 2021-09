Volkswagen ID.Life, il B-Suv tutto digitale e intelligente

La mobilità elettrica corre , sempre più veloce se Volkswagen ha deciso di lanciare nel 2025, con due anni dʼanticipo, il suo più piccolo modello a trazione 100% elettrica. Il prototipo che vediamo allo IAA 2021 di Monaco di Baviera si chiama ID.Life , rientra nel segmento B-Suv e risponde in maniera sostenibile ai temi ambientali anche per lʼuso di materie prime naturali e materiali riciclati, sia allʼinterno che allʼesterno.

A moʼ di esempio, gli pneumatici con un contenuto elevato di materiali rinnovabili e riciclati, o anche i rivestimenti in vero legno fino e le finiture ArtVelours Eco in PET riciclato. Lʼabitacolo mette al centro lʼuomo, non soltanto il guidatore ma anche i passeggeri, così prende a piene mani dalle tecnologie digitali per favorire la vita a bordo, al punto che la configurazione dei sedili può trasformare lʼabitacolo in una sala giochi o cinematografica. Lʼaccesso allʼinterno è consentito da una telecamera e un software per il riconoscimento facciale. Ci sono telecamere al posto degli specchietti retrovisori e le tasche delle portiere ospitano le basi per la ricarica induttiva dello smartphone.

Insomma Volkswagen guarda lontano, sa che il guidatore del 2025 sarà ancora più esigente dellʼattuale (pienamente dentro, se non oltre, la generazione Z). Non avrà più remore sul tipo di mobilità e considererà lʼelettrica lʼalimentazione naturale degli autoveicoli, altro che motori termici e carburanti fossili. La ID.Life esposta a Monaco ha un motore elettrico da 172 kW di potenza (234 CV) montato sulle ruote anteriori, che permette unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi ma anche unʼottima autonomia di marcia di 400 chilometri. Per il segmento di appartenenza un bel valore aggiunto.

Il design compatto e lʼassetto alto (190 mm da terra) infondono al concept Volkswagen una grande personalità. È capace di superare angoli di attacco anteriore e posteriore di 26° e 37°, quindi non disdegna il divertimento e la guida in fuoristrada. Design valorizzato dalla tinta trasparente, che sfrutta i trucioli di legno come colorante naturale e contiene un indurente a base biologica. Per il tetto e la copertura del frontale è stato invece utilizzato un materiale realizzato al 100% con bottiglie in PET riciclate. Quando sarà sul mercato il modello di serie, Volkswagen prevede di posizionarlo tra i 20.000 e 25.000 euro.