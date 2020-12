Volkswagen ID.3, maratona elettrica di 20.000 chilometri

Lʼauto elettrica è oggi una realtà, che però ancora si scontra con gli scetticismi e le smorfie di tanti automobilisti. Volkswagen ci crede e ha già lanciato la berlina 5 porte ID.3, ma si appresta a lanciare anche il Suv ID.4. Per convincere i più restii, deve però superare gli ostacoli della durata delle batterie e dei tempi di ricarica, che allungherebbero i viaggi a causa di soste più lunghe del solito. Ecco spiegata lʼimpresa di Zietlow (tre record mondiali e 7 record sulle lunghe distanze) e Bruner, un modo per dare una risposta a queste domande e mettere alla prova la ID.3 sulle lunghe distanze. L’iniziativa ha anche un risvolto benefico a favore di SOS Children’s Village.

Per due mesi, visitando 650 stazioni di ricarica, i due piloti si sono alternati al volante della ID.3 pros in un pazzesco giro della Germania. Una maratona appunto, per valutare lʼauto elettrica ma anche lʼefficienza dellʼinfrastruttura di ricarica tedesca Volkswagen We Charge. Molte delle stazioni di ricarica hanno colonnine di potenza superiore a 60 kiloWatt, alcune con potenza massima di 125 kW, le più moderne ed efficienti, perché va detto che la ID.3 pros conta su nuove batterie da 77 kilowattora. Lʼauto è già efficiente di suo, in una singola tappa i due piloti hanno percorso 420 km, senza bisogno di fermarsi per ricaricare.

La tessera We Charge fornita da Volkswagen opera in tutta Europa, inclusa lʼItalia, e garantisce l’accesso al 70% della rete di ricarica pubblica (circa 10.000 colonnine), tra cui quelle Ionity ad elevata potenza. Omologata per 4 posti, la Volkswagen ID.3 pros ‒ che in Italia è commercializzata come ID.3 Tour ‒ è dotata di tutti gli equipaggiamenti utili per le lunghe distanze: head-up display con realtà aumentata, impianto stereo premium, proiettori a LED Matrix IQ.Light, pacchetto Comfort, pacchetto Assistenza che include tutti i sistemi di assistenza alla guida, oltre a cerchi in lega da 19 pollici. Una versione che in Italia costa 48.900 Euro.