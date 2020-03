Volkswagen ID.4, il bis elettrico pronto per la strada

Lʼoffensiva elettrica Volkswagen prende corpo in questo 2020 . Dopo la ID.3 , già prenotabile sui mercati europei al prezzo di 30.000 euro (e in 37mila lʼhanno già fatto), è il turno della più grande ID.4, compatta a 5 porte .

La prima nota distintiva della ID.4 è la possibilità di richiedere sia la versione a trazione posteriore che integrale. È unʼauto dalla notevole spaziosità interna, perché le batterie ad alta tensione restano nella classica posizione sotto lʼabitacolo, non togliendo spazi allʼabitacolo e al bagagliaio e garantendo un baricentro basso e una distribuzione ben bilanciata del carico sugli assi. Di serie, la batteria può essere ricaricata con corrente alternata, corrente trifase (CA) e corrente continua (CC). A seconda del tipo di propulsione, lʼautonomia di marcia arriva fino a 500 chilometri.

Una vettura tecnologica come la Volkswagen ID.4 non può rinunciare a una funzionalità connessa e digitale. Le funzioni sono attivabili via touch o con comandi vocali. La nuova vettura elettrica tedesca arriverà sul mercato a fine anno. Entro il 2024 il gruppo di Wolfsburg investirà 33 miliardi di Euro nellʼauto elettrica, producendo un milione e mezzo di veicoli.

Volkswagen Touareg R

Cʼè unʼaltra novità che il brand Volkswagen aveva annunciato per la settimana del Salone di Ginevra ed è il Touareg R. Si tratta della versione al tempo stesso prestazionale ed ecologica del grande Suv, primo modello R dotato di trazione ibrida plug-in. La potenza complessiva di 462 CV e 700 Nm di coppia, assicurati dal motore V6 TSI turbo benzina e dallʼunità elettrica, permettono al super Suv unʼagilità ineguagliabile e abbondanti riserve di potenza in accelerazione. La trazione integrale è standard. La Touareg è il primo modello Volkswagen che rende possibile la guida assistita con Travel Assist fino a una velocità di 250 km orari. La versione R, col suo look specifico e i cerchi fino a 22 pollici, è in grado di trainare un peso rimorchiabile fino a 3,5 tonnellate.