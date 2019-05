Partite le prenotazioni online 29 maggio 2019 07:45 Ecco la ID.3, lʼauto elettrica Volkswagen è realtà In produzione da fine 2019, prezzi sui 30.000 euro

In attesa della nuova Golf, lʼottava generazione della long best-seller dʼEuropa, Volkswagen guarda al futuro, o meglio a un presente diverso, quello delle auto elettriche. Lo fa con la ID.3, la prima delle sue vetture a trazione interamente elettrica, che andrà in produzione a fine anno ma è già disponibile in prevendita sui mercati europei, Italia inclusa.

Tutto ha ancora un che di segreto, a cominciare dalle foto diffuse da Volkswagen e che un poʼ ricordano quelle della Golf. Il progetto però è già stato lanciato e al Salone di Francoforte di fine settembre vedremo la vettura di serie. Promette tre livelli di batterie differenti, per un’autonomia di marcia compresa tra i 330 e i 550 chilometri a emissioni zero. L’edizione speciale di lancio si chiama ID.3 1ST (sta per First), ha la batteria di minore capacità e un prezzo inferiore ai 40.000 euro.