La ID.3 in edizione speciale limitata che rende omaggio alla famosa Golf II Fire and Ice degli anni ’90.
© Ufficio stampa Volkswagen
La Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE arriva nei listini italiani del brand tedesco. Questa particolare serie limitata della vettura full electric è nata per omaggiare l'antenata termica Golf II Fire and Ice del 1990. La prima volta l'abbiamo vista sotto veste di show car (era all'ID. Meeting di Locarno, in Svizzera), oggi vi raccontiamo i dettagli con i quali debutta nel nostro Paese.
I 1990 esemplari di questa serie limitata nascono sulla base della GTX, ma in più mostrano tutta la personalizzazione studiata in collaborazione con l'azienda di moda sportiva Bogner di Monaco di Baviera. Così, è facile riconoscerla per la vernice Ultra Violet Metallizzata, il tetto con cornice Flaming Red anodizzata e decal trasparente opaco sul montante C. Di profilo spiccano i cerchi da 20” Locarno viola con dettagli rossi, mentre al posteriore si notano i gruppi ottici oscurati. Altro preziosismo estetico sono le diverse proiezioni luminose tematiche che accrescono la personalità della Fire+Ice.
© Ufficio stampa Volkswagen
Per farlo apriamo le portiere e notiamo le proiezioni luminose che a terra mostrano una grafica fatta di elementi di fuoco e ghiaccio, ma ovviamente le personalizzazioni non terminano qui, perché in abitacolo risalta subito l'impattante combinazione bicolore “On Fire Red" sui sedili (trapuntati in stile "piumino" e con zip e logo FIRE+ICE al centro) e sulle cuciture lato guida, mentre i sedili lato passeggero e altri dettagli interni presentano elementi di design in “Keep Cool Blue" che richiamano il ghiaccio. Il volante mostra cuciture e loghi decorativi, stessa sorte per il cruscotto, il rivestimento delle portiere e i tappetini.
© Ufficio stampa Volkswagen
Il powertrain della ID.3 Fire-Ice ha due varianti di potenza, da 210 kW (286 CV) e 240 kW (326 CV), entrambe con coppia massima di 545 Nm. Le prestazioni della versione più potente parlano di uno 0-100 km/h coperto in 5,7 secondi e di una velocità di punta pari a 200 km/h. L’energia arriva da una batteria di 79 kWh netti, capace di ricariche rapide fino a 185 kW: in una situazione di ricarica dal 10% all’80% si impiegano così circa 26 minuti (secondo quanto dichiarato dal costruttore tedesco), mentre l’autonomia WLTP si spinge fino a 591 km. Di serie ci sono i sedili sportivi con massaggio, head-up display con realtà aumentata, l'impianto Harman Kardon, il climatizzatore bizona, il navigatore, l'assistenza al parcheggio, la retrocamera, Keyless Access e il cruise control adattivo. Inoltre, sulla versione più potente è di serie anche il telaio sportivo DCC e gli pneumatici sportivi. In Italia, il listino della ID.3 GTX Fire+Ice parte da 54.400 euro.
© Ufficio stampa Volkswagen
Commenti (0)