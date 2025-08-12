Volkswagen ID.3 GTX Fire+Ice

Per farlo apriamo le portiere e notiamo le proiezioni luminose che a terra mostrano una grafica fatta di elementi di fuoco e ghiaccio, ma ovviamente le personalizzazioni non terminano qui, perché in abitacolo risalta subito l'impattante combinazione bicolore “On Fire Red" sui sedili (trapuntati in stile "piumino" e con zip e logo FIRE+ICE al centro) e sulle cuciture lato guida, mentre i sedili lato passeggero e altri dettagli interni presentano elementi di design in “Keep Cool Blue" che richiamano il ghiaccio. Il volante mostra cuciture e loghi decorativi, stessa sorte per il cruscotto, il rivestimento delle portiere e i tappetini.