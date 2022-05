Volkswagen Golf R, in arrivo la serie speciale 20 Years

Prima vettura del brand a proporre elementi in carbonio nellʼabitacolo, la Golf R si presenta in questa nuova edizione speciale con un equipaggiamento esclusivo, che include il grande spoiler posteriore e i profili di guida Special e Drift.

Interventi mirati anche sul propulsore, il

4 cilindri 2.0 turbo benzina potenziato fino a 333 CV

Golf R32

cambio DSG a doppia frizione

Emotion Start

(contro i 320 della “normale” Golf R). Ma fin dal modello dʼesordio del 2022, la vettura è sempre stata rombante e già allora, con una cilindrata di 3,2 litri e il nome, sviluppava 241 CV di potenza. Per unʼesperienza di guida sinceramente sportiva, la nuova “20 Years” edition si avvale del, che regala un feedback percettibile al tatto quando sʼinnestano le marce superiori in modalità S e S+. Lʼaccensione con il tastoattiva poi un aumento del regime iniziale con valori fino a 2.500 giri e un sound particolarmente incisivo.

La Volkswagen Golf R 20 Years è dotata di serie del

pacchetto R-Performance

la nuova Golf R 20 Years costerà attorno ai 60.000 euro.