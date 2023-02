Volkswagen e la trazione elettrica del futuro

Chi fa da sé… I proverbi non sbagliano mai, così si dice e a quanto pare il più delle volte è vero. Così il Gruppo Volkswagen “si mette in proprio” anche per quanto riguarda tutti i componenti centrali e, oltre alle batterie e ai motori elettrici, svilupperà internamente anche gli inverter a impulsi e i sistemi di gestione termica. Oliver Blume, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha dichiarato: “Il Gruppo Volkswagen e i suoi Brand sono sinonimo di prodotti e tecnologie di prima qualità. Grazie alle dimensioni, alla trasversalità e alle nostre competenze interne, possiamo sfruttare enormi economie di scala. Ciò va a vantaggio dei nostri clienti e rende i nostri veicoli ancora migliori”.

Getty Images





La trazione elettrica del futuro L'inverter a impulsi è il “cervello” della trasmissione elettrica ed è in gran parte responsabile dell'efficienza e delle prestazioni. Gli sviluppatori del Gruppo tedesco hanno ripensato l'hardware e il software da zero e grazie al principio della modularità, in futuro questo sistema potrà essere usato dai motori entry-level alle auto sportive con una potenza di 500 kW e oltre. La tecnologia è attualmente in fase di sviluppo e l’obiettivo è quello di renderla utilizzabile nei prodotti che nasceranno sulla prossima generazione della piattaforma MEB. Per quanto riguarda i sistemi di gestione termica, oggi si utilizzano numerosi moduli singoli e lunghe tubazioni di collegamento, in futuro questi saranno sostituiti da un modulo termico integrato estremamente compatto che controllerà l'intera climatizzazione, inclusa quella per la batteria ad alto voltaggio, e avrà quindi un impatto notevole sull'autonomia del veicolo e sulla capacità di ricarica rapida. Il nuovo modulo sarà anche significativamente più leggero, più robusto e più efficiente rispetto ai sistemi attuali. Oltre all'efficienza, l’altro obiettivo da raggiungere è la scalabilità, dal momento che le elevate economie di scala consentono di ridurre i costi.