Volkswagen consegna i primi veicoli elettrici a Stampalia

Tgcom24 ne aveva già parlato qualche tempo fa: lʼisola greca nel cuore dellʼEgeo Astipalea ( Stampalia in italiano) avrà una mobilità interamente elettrificata e sostenibile . Lo deve grazie alla collaborazione fra Volkswagen e il governo greco, che hanno individuato nellʼisola un modello ideale per lo sviluppo di un sistema energetico basato sulle fonti rinnovabili.

I primi veicoli elettrici sono stati consegnati alle autorità di Stampalia, come la prima auto della polizia 100% elettrica in tutta la Grecia. Sono stati anche inaugurati i primi punti di ricarica pubblici e privati, perché lʼobiettivo è sviluppare la transizione energetica con modelli elettrificati in sharing e noleggio, per turisti e residenti, e il progressivo abbandono dei veicoli a combustibile fossile oggi circolanti. Un obiettivo che l’isola raggiungerà nei prossimi anni, avvalendosi oltre che del gruppo Volkswagen, della collaborazione con le Università dellʼEgeo e di Strathclyde (Scozia).

I modelli in circolazione ad Astipalea sono le automobili Volkswagen e-up!, ID.3 e ID.4, ma anche gli scooter Seat MÓ eScooter 125 (da pochi giorni a listino anche in Italia). In una fase successiva, nellʼisola saranno introdotti nuovi servizi di mobilità e il governo di Atene continuerà a supportare il passaggio alla mobilità elettrica con incentivi specifici per sfruttare il sole e il vento dellʼEgeo a tutela dellʼambiente e di uno sviluppo sostenibile dellʼeconomia.