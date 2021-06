MOʼ eScooter 125, le prime due ruote Seat sono elettriche

La mobilità elettrica ha aperto tante nuove possibilità e sta squarciando veli su scenari impossibili. Il settore auto sta accelerando, ma fra le due ruote la rivoluzione è pienamente in corso: biciclette, monopattini, scooter e motociclette , tutti vogliono essere della partita. Ad esempio Seat , che dopo il lancio a Barcellona porta ora in Italia MOʼ eScooter 125 .

Si tratta di un ciclomotore spinto da un motore elettrico da 7 kW (con un picco di potenza da 9 kW), equiparabile per categoria al classico 125 che si guida col solo patentino (o patente B). Il motore è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 5,6 kWh, che pesa circa 40 chili e ha il merito di essere trasportabile, così da riportarla a casa (o nel box) per ricaricarla tramite una normale presa Schuko, per poi reinserirla di nuovo su eScooter. Operazione che ovviamente può essere fatta anche senza toglierla dal suo vano sotto la sella. Quando carica, la batteria è in grado di fornire unʼautonomia di marcia fino a 137 chilometri. Tempi di ricarica: dalle 6 alle 8 ore. Al costo di 1 euro circa.

Uno scooter davvero pratico, anche per il design a pedana aperta, lʼampio vano sotto sella da 39 litri, il parabrezza largo e alto e i due cavalletti, uno laterale classico e uno centrale. Il design di Seat MOʼ eScooter 125 è moderno e suscita simpatia, il volto mostra i fari a Led e le frecce integrate nello scudo frontale, ma anche lʼappeal della carena bicolore. Perfetto per la città, vanta un’accelerazione da 0 a 50 km/h in 3,9 secondi e raggiunge la velocità massima di 95 km/h. Il guidatore può scegliere fra tre modalità di marcia: Eco, City, Sport, adeguandosi così a diverse condizione di utilizzo.

L’e-scooter Seat monta ruote anteriori da 120/70 da 15 pollici e dietro 140/70 da 14 pollici, con dischi freno da 260 e 240 mm, rispettivamente. Gli ammortizzatori idraulici anteriori e posteriori si abbinano al sistema di frenata combinato CBS, che garantisce un’azione frenante ripartita sempre correttamente fra anteriore e posteriore. In Italia Seat MOʼ eScooter 125 costa 6.750 Euro, grazie al 40% dʼincentivi statali in caso di rottamazione, ma è anche disponibile con la formula finanziaria a 99 Euro al mese per 48 mesi e senza anticipo.

