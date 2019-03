Volkswagen celebra i 45 anni della Golf

Era ieri. Il 29 marzo del 1974 Volkswagen mandò in produzione ‒ nello stabilimento di Wolfsburg che è anche il suo quartier generale ‒ una macchina nuova: la Golf . Certo mai avrebbe immaginato che quel primo modello sarebbe stato il capostipite di 7 generazioni di prodotto , e che per vendite avrebbe battuto nientemeno che il mitico Maggiolino .

La Golf compie 45 anni e nel mondo è stata venduta in oltre 35 milioni di pezzi. È lʼauto europea più popolare di sempre, nel mondo la supera soltanto la Toyota Corolla, che però ha un decennio di longevità in più. Ma soprattutto la Golf è stata per anni il sogno dei giovani di tutta Europa e ancor oggi è saldamente il modello più venduto in Germania e altri Paesi del nord Europa. Le prime consegne del modello del 1974 avvennero in piena estate, il 5 agosto, e da allora Volkswagen ha registrato un ordine della sua vettura ogni 41 secondi! In media ne sono state immatricolate 780.000 ogni anno. Incluse le sportive GTI di ogni serie.