Voge Valico 300 Rally, enduro facile e leggero

Pesante appena 150 chili,

Voge Valico 300 Rally si presenta con linee snelle e filanti

La frenata è affidata a un sistema ABS a doppio canale disinseribile

, alleggerite ulteriormente dalle brillanti grafiche gialle sui fianchetti. Un design minimalista, da purista dellʼenduro, con lʼaltezza della sella da terra di ben 905 mm per favorire i più abili nella guida in piedi. La forcella anteriore upside-down di diametro 37 mm ha unʼescursione di 205 mm, mentre lʼammortizzatore singolo al posteriore è con precarico regolabile., che coadiuva il disco singolo anteriore e posteriore. In primo equipaggiamento gli pneumatici sono tassellati.

Il

motore monocilindrico a 4 tempi

gruppo Loncin

consumi medi di 31 km al litro

della Valico 300 Rally, raffreddato ad acqua, sviluppa la potenza di 21 kW (28,6 CV) a 9.000 giri, dunque perfettamente guidabile con patente A2. Il cambio a 6 marce consente una marcia facile e la velocità massima di 125 km/h. Il, proprietario del brand Voge, mostra come sempre molta attenzione alla fruibilità e così la moto vanta un serbatoio da 11 litri che assicura una buona autonomia di marcia, con

Lʼequipaggiamento della moto comprende uno schermo LCD, che fra le informazioni di lettura indica anche la marcia inserita. Sul lato sinistro del display cʼè una comoda presa USB per ricaricare lo smartphone, mentre le manopole sono protette da utili paramani.

In Italia la Voge Valico 300 Rally è disponibile al prezzo di listino di 4.190 euro

, franco concessionario, e nella colorazione Lemon Yellow.