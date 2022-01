Voge lancia in Italia la 500 AC Trofeo, bicilindrica per farsi conoscere

La modernità occidentale e il fascino orientale. Due binari sui quali il marchio Voge sta costruendo, e in fretta, la sua reputazione di costruttore moto. In Italia Voge è arrivato nel 2018 (proprietà del gruppo cinese Loncin, che produce due milioni e mezzo di moto lʼanno), grazie allʼintelligenza dellʼimportatore Padana Sviluppo, che ora lancia la Voge 500 AC Trofeo .

Una bella “Advanced Classic”, che cita espressamente le più belle moto della tradizione europea e vi abbina i tratti di stile tipici del brand Voge, come lʼoriginale faro anteriore a LED con la luce diurna a V. La 500 AC Trofeo ha un posteriore leggero, con il portatarga, il faro e le frecce spostate sulla ruota, a liberare il codino. Quanto ad equipaggiamento, la mezzo litro Voge è modernissima, con dotazioni quali il display TFT da 5 pollici a colori, che regola automaticamente la luminosità in base alla luce esterna, mentre il collegamento Bluetooth permette dʼintegrare le funzioni dello smartphone, anche per la navigazione.

Il motore della Voge AC 500 Trofeo è il bicilindrico parallelo a 8 valvole, raffreddato a liquido e con distribuzione bialbero DOHC e cambio a 6 marce. La moto eroga 46,2 CV a 8.500 giri e così può essere guidata anche con la patente A2. Dotata di frizione anti-saltellamento, a listino è fissata a 6.290 euro. Il giovane marchio ha in rampa di lancia anche la 350 AC, sempre con motore bicilindrico 8 valvole ma di cubatura inferiore e 38 CV di potenza. Lʼarrivo sul mercato italiano è però ancora da definire.