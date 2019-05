Villa dʼEste, il Concorso dʼEleganza compie 90 anni

Prologo allʼedizione di questʼanno sarà stasera il “Villa d’Este Prelude Tour”, che porterà le 50 automobili partecipanti al Concorso alla scoperta dei pittoreschi dintorni del ramo comasco del Lario. Sarà anche lʼoccasione per presentare il nuovo partner Pirelli, per la prima volta tra gli espositori a Villa Erba domenica 26 maggio. Le classi di concorso sono 8 per le automobili, la lista è disponibile sul sito del Concorso dʼEleganza Villa DʼEste. Ma non va dimenticato che, per il nono anno di fila, al Concorso ci sono anche le moto storiche.