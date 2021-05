Cʼè un modo per conoscere nel profondo la storia della Vespa , sta nelle campagne pubblicitarie ‒ foto, manifesti, spot ‒ che lʼhanno resa unʼicona della mobilità giovanile per tre generazioni. Per i suoi 75 anni che cadono questʼanno, Vespa è così protagonista di una mostra al Museo Piaggio di Pontedera dal titolo emblematico: “ Vespizzatevi. 75 Anni di successi e ripartenze ”.

Vespa, i colori del Mito Ufficio stampa 1 di 10 Ufficio stampa 2 di 10 Ufficio stampa 3 di 10 Ufficio stampa 4 di 10 Ufficio stampa 5 di 10 Ufficio stampa 6 di 10 Ufficio stampa 7 di 10 Ufficio stampa 8 di 10 Ufficio stampa 9 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Oltre 200 immagini raccolte dall’Archivio Storico Piaggio, frutto di campagne pubblicitarie legate alla Vespa e molte di queste inedite. Attraverso queste immagini è nato il mito dello scooter più famoso del mondo, perché hanno lasciato input nella memoria collettiva e non è un caso che tanti artisti abbiano sentito il bisogno di relazionarsi creativamente con lei, da Dino Risi in “Poveri ma belli” a Nanni Moretti in “Caro Diario”, passando dalla scena iniziale di “American Graffiti” di George Lucas nel 1973 e lʼindimenticabile “Vacanze Romane” di William Wyler del 1953 con i miti Audrey Hepburn e Gregory Peck a scorrazzare per la Città Eterna in sella a una Vespa.

Aperta fino al 30 settembre 2021, la mostra “Vespizzatevi” è organizzata in 6 sezioni tematiche, ognuna delle quali ospita un modello particolarmente rappresentativo di Vespa, ai quali si aggiunge la nuova serie speciale Vespa 75th, nata per celebrare il compleanno e disponibile soltanto per questʼanno per i modelli Vespa Primavera e Vespa GTS. In mostra anche l’opera luminosa “Vespa 75” realizzata dall’artista Marco Lodola, un pezzo unico in perspex e neon.

Il Museo Piaggio di Pontedera ha riaperto in piena sicurezza al pubblico grazie all’adozione di nuove regole di accesso. Serve però la prenotazione e tutte le informazioni su orari e modalità di prenotazione sono disponibili alla pagina web www.museopiaggio.it/orari. Il link al tour virtuale della mostra è: www.museopiaggio.it/eventi-ed-attivita/1-mostre/174-vespizzatevi.