Vespa Club Italia festeggia i 70 anni dalla nascita

Il Vespa Club Italia nacque a Viareggio 70 anni fa, nellʼottobre del 1949 . Erano passati appena 3 anni dal lancio del primo scooter che avrebbe stravolto le abitudini di vita di milioni di cittadini (italiani e non) e già erano sorti i primi Vespa club. Decisero così di riunirsi in Versilia e dar vita a un Club nazionale che, con gli anni, avrebbe contribuito alla costruzione del mito Vespa.

Al Museo Piaggio di Pontedera, lo scorso 26 ottobre, la Fondazione Piaggio ha voluto ricordare quella data e celebrarla. Fu a Viareggio infatti che ebbe vita il fenomeno dell’associazionismo di Vespa, un grande albero che oggi si dirama in tanti eventi e raduni locali e internazionali. A Pontedera sono accorsi tanti fan dello scooter più famoso del mondo, in sella a oltre 200 Vespa di ogni epoca, in rappresentanza di altrettanti Club. Per raggiungere il Museo di Pontedera hanno ripercorso lo stesso tragitto da Viareggio di 70 anni fa, quando i membri fondatori incontrarono Enrico Piaggio in persona.

Dopo la fondazione del Vespa Club Italia del 1949 nacquero altri Vespa Club in Europa: Belgio, Francia, Germania, Olanda e Svizzera. Il fenomeno si estese in pochi mesi a tutto il continente e così fu necessario costituire il Vespa Club Europa. Superare il Vecchio Continente è stato conseguente, complice la cinematografia e la letteratura, ma il Vespa World Club è nato soltanto nel marzo 2006.

Oggi sono 49 i Vespa Club Nazionali associati e 200 mila i soci in tutto il mondo, fieri partecipanti dei Vespa World Days che si svolgono ogni anno. In questi 73 anni di storia e costume, la Vespa è stata prodotta in oltre 18 milioni di esemplari e commercializzata ovunque. Il suo marchio globale è una vera icona dello stile italiano, conosciuto (e spesso copiato) in tutto il mondo.