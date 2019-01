Il valore residuo premia Vespa, lʼevergreen inossidabile

Una soddisfazione lʼindagine “Resale Value Awards”, condotta negli Stati Uniti da J.D. Power e che ha preso in considerazione tutte le tipologie di veicoli ‒ automobili, truck, motocicli ‒ per analizzarne il valore dellʼeventuale prezzo di rivendita dopo 3 anni. A pubblicare lʼinchiesta è stato il New York Times, con tanto di articolo sulle virtù evergreen della Vespa e lʼimmancabile foto di Audrey Hepburn e Gregory Peck in sella allo scooter in “Vacanze Romane”. Insomma acquistare una Vespa è il miglior investimento in fatto di veicoli, basti pensare che la media del valore residuo di tutte le automobili si attesta sul 55,7 percento.