Va alla Kia EV6 il titolo di Auto dellʼAnno 2022

Con una cerimonia da Ginevra tutta in streaming, lʼedizione 2022 di Car of the Year segna lʼaffermazione netta e incontrovertibile dellʼautomobile elettrica.

Dietro Kia EV6 si piazzano al secondo e terzo posto la Renault Megane E-Tech Electric, che ha conteso fino allʼultimo il premio al crossover Kia, e la Hyundai Ioniq 5, assemblata sulla stessa piattaforma della EV6. Ben sei delle sette finaliste sono vetture a trazione interamente elettrica, soltanto una ‒ la Nuova Peugeot 308 ‒ ammette una gamma motori completa, con lʼibrida plug-in accanto a tradizionali propulsori benzina e diesel. Insomma, la rivoluzione dellʼauto alla “spina” è servita, per i pochi che ancora non lʼavessero capito.

Quanto a Kia cʼè la soddisfazione di un riconoscimento che non era mai arrivato prima in Europa, a consolidamento di una espansione dellʼauto “made in Korea” che può contare anche sul terzo posto della Hyundai Ioniq 5. La EV6 subentra alla nuova Toyota Yaris, vincitrice dellʼedizione 2021, mentre nel 2020 vinse la Peugeot 208 e lʼanno prima la Jaguar I-Pace, avvisaglia della transizione elettrica oggi in atto. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.caroftheyear.org .

Classifica delle 7 finaliste:

Kia EV6 279 punti

Renault Mégane E-Tech Electric 265 punti

Hyundai Ioniq 5 261 punti

Peugeot 308 191 punti

Skoda Enyaq iV 185 punti

Ford Mustang Mach-E 150 punti

Cupra Born 144 punti