Unico esemplare speciale di una Ferrari LaFerrari è all'asta

La storia e le caratteristiche - Questa Ferrari LaFerrari si riconosce per il telaio con codice ZFF76ZFA2E0207435 e la sua storia ha inizio nel 2014 quando fu consegnata al noto collezionista Greg Whitten, possessore anche di una 250 GTO venduta nel 2018 a 48,4 milioni di dollari . Sul suo contachilometri ci sono soltanto 3186 miglia, pertanto il suo V12 da 6.3 litri, che sviluppa 800 CV, ai quali vanno sommati i 163 CV erogati dal KERS (per una potenza complessiva di ben 963 CV), non risulta particolarmente stressato. Le prestazioni di questa Ferrari raccontano di un'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in meno di 3.0 secondi, da 0 a 200 km/h in meno di 7.0 secondi e da 0 a 300 km/h in 15.0 secondi. La velocità massima di oltre 350 km/h fa di lei la “Rossa” stradale più veloce.

Ecco come è diventata unica - Questa vettura rappresenta sin dalla sua origine l’alta eccellenza della capacità produttiva di Ferrari. La Ferrari LaFerrari è stata progettata facendo ricorso a materiali compositi, a una tecnologia di primo livello e a una ricerca aerodinamica estrema. Le sue linee sono state disegnate dal famoso Flavio Manzoni ma l’esemplare protagonista di questo articolo e destinato a passare di mano è stato ordinato con alcune specifiche esclusive, che a oggi la rendono un pezzo unico. L’ordine a Maranello arrivò da lontano, dalla Ferrari di Seattle (Washington), ed era stato firmato dal noto appassionato e collezionista Greg Whitten, che con un colpo di genio e grazie alla sua profonda conoscenza delle Ferrari, ha dato vita a una combinazione che gli consentirà di vendere la sua LaFerrari “blu e crema” a cifre stimate intorno ai 4 - 4,5 milioni di dollari.