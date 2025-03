UIGA è entrata in casa Lamborghini

Durante la visita dei giornalisti UIGA, ha preso la parola Paolo Rachetti, Product Line Director Temerario, che ha sottolineato alcuni aspetti fondamentali della strategia Lamborghini. A Sant'Agata Bolognese c'è una costante attenzione verso la ricerca di un equilibrio tra domanda e offerta, della crescente notorietà del marchio e di una gamma prodotti completamente rinnovata. Rachetti ha precisato che il lancio di Revuelto, Urus SE e Temerario contribuirà a consolidare il successo anche nei prossimi anni. In un contesto globale caratterizzato da incertezze, tra tensioni geopolitiche e politiche commerciali – come l’ipotesi di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti, primo mercato per Lamborghini con circa un terzo delle vendite globali – la distribuzione geografica delle consegne dell’azienda risulta a oggi ben bilanciata: 3.712 vetture nelle Americhe, 2.748 nell’area APAC e 4.227 nell’area EMEA. In quest’ultima si trovano il secondo e il terzo mercato per volume, ovvero la Germania (10%) e il Regno Unito (8%), mentre l’Italia occupa l’ottava posizione.