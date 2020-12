Tutela dei Parchi Nazionali con 52 Nissan Leaf

LʼArma dei Carabinieri è impegnata in prima linea nellʼemergenza ambientale e le 52 Nissan Leaf a emissioni zero sono le vetture ideali per questo tipo di servizio. Il progetto di tutela dei Parchi Nazionali e delle biodiversità presenti nelle Riserve Naturali Statali ha il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in linea con il piano di decarbonizzazione nazionale e di sostenibilità dell’ambiente. Venduta in oltre 500 mila unità da 10 anni a questa parte, la Leaf ha permesso di risparmiare lʼimmissione nellʼambiente di oltre 2,4 milioni di tonnellate di CO2, il temutissimo biossido di carbonio (o anche diossido di carbonio).

Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, si è detto “orgoglioso che la nostra icona della mobilità sostenibile sia a supporto dell’Arma dei Carabinieri, e che affianchi lo svolgimento delle loro attività in aree di grande valore naturalistico”. Di recente rinnovata, Nissan Leaf viene offerta sul mercato italiano con un programma di servizi per la clientela chiamato EV Care, volto a far conoscere i benefici della mobilità elettrica, e che prevede la prova gratuita della vettura per 48 ore e l’istallazione della wallbox domestica. Infine, Nissan ha annunciato che entro il 2023 introdurrà 8 nuovi modelli 100% elettrici.