Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, ambizioni da centauro

Gare in notturna, partenze in stile Le Mans e cambi guida ogni 15 minuti. Saranno gare spettacolari quelle del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance , la cui seconda edizione partirà il prossimo 26 aprile sul circuito di Varano . Nel frattempo, però, gli appassionati potranno provare le Moto Guzzi V7 III allestite con il Kit Trofeo nel weekend del 29 febbraio/1 marzo sul Circuito Internazionale d’Abruzzo, a Ortona.

Un modo per mettersi alla prova, per scoprire lʼebbrezza della corsa e magari iscriversi al Trofeo. Cʼè anche una seconda chance, sempre a Ortona nel weekend pre-pasquale del 4 e 5 aprile. Poi ci sarà spazio soltanto per il calendario di gare: dopo Varano, si corre a Vallelunga il 24 maggio, a Magione in Umbria il 21 giugno, ad Adria il 5 settembre in notturna e infine a Misano lʼ11 ottobre. Unʼoccasione da cogliere al volo, prenotandosi via mail all’indirizzo info@circuitointernazionaledabruzzo.it oppure telefonicamente al numero 085-9032328. I turni di prova durano 15 minuti, sono limitati e proposti al prezzo di 15 Euro.

Le iscrizioni al campionato monomarca saranno aperte fino al 10 aprile. È bene ribadire che per partecipare al Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance serve la tessera FMI e avere la licenza agonistica di tipo Velocità (o Fuoristrada con Estensione Velocità). Il costo agevolato di partecipazione allʼintero campionato è di 1.250 Euro a Team (equivalenti a 125 Euro a pilota per ogni gara), ma è anche possibile iscriversi a singoli appuntamenti, al costo di 350 Euro a Team. L’iscrizione può essere effettuata compilando l’apposito modulo disponibile al seguente link: www.federmoto.it/documento/modulo-iscrizione-trofeo-moto-guzzi-fast-endurance-2020.

Nei due fine settimana di Ortona sarà possibile guidare le Moto Guzzi V7 III anche in test ride stradali. Per chi sʼiscrive al Trofeo cʼè poi lʼofferta speciale sulla versione Stone: prezzo di 7.320 Euro, per un vantaggio cliente pari a 800 Euro. A prescindere dal campionato, invece, è lʼofferta speciale sulla Moto Guzzi V85 TT: fino al 29 febbraio la moto è offerta con Street Pack, cioè valigie laterali, cavalletto centrale e cupolino inclusi nel prezzo.