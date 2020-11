Triumph Trident 660, lʼorizzonte nuovo delle moto di mezzo

Il segmento delle naked “medie” si arricchisce di una nuova proposta. La propone Triumph , si chiama Trident e ha la cilindrata di 660 cc , ma il motore 3 cilindri che adotta è unʼassoluta novità per il segmento. Una roadster giovane, sportiva, dal carattere forte, che nasce dai bozzetti del designer Rodolfo Frascoli per conquistare le nuove generazioni di motociclisti.

Lo stile della Triumph Trident 660 si presenta pulito, minimalista, con un tocco di classicità che non scade però nel retrò. A interpretare il “family feeling” con le altre moto di famiglia ci pensa il serbatoio, con le sue linee scolpite, e la seduta confortevole, con la sella alta da terra 805 mm e lʼottima ergonomia. Il telaio è tutto nuovo, poggia su sospensioni Showa, e i cerchi a razze da 17 in alluminio accolgono pneumatici Michelin Road 5. Al comfort contribuisce anche il cambio a 6 velocità con la frizione antisaltellamento. A richiesta il cambio Triumph Shift Assist bidirezionale rende l’esperienza di guida ancora più divertente.

Il motore 3 cilindri della Trident 660 sviluppa 81 CV di potenza massima a oltre 10.000 giri al minuto e una grande coppia a tutti i regimi: il 90% dei 64 Nm di picco sono disponibili lungo tutto lʼarco di erogazione, rendendo così la baby Triumph agile e scattante sempre. Due le modalità di guida ‒ Road e Rain ‒ e lʼacceleratore di tipo “ride-by-wire”. Di serie anche lʼABS e il Controllo di trazione (disattivabile). La modernità della moto inglese si esprime anche grazie al nuovo ed elegante display TFT a colori, compatibile a richiesta con il modulo di connessione “My Triumph”.

Dotata di pacchetto luci full LED e con 4 livree a scelta, la Triumph Trident 660 va a listino in Italia a partire da 7.995 euro. Sarà proposta anche in versione depotenziata a 48 CV per i giovani che hanno soltanto la patente A2. Soldini ben spesi, fra gli accessori originali, sono quelli per le manopole riscaldabili e la presa USB nel vano sottosella.

