Triumph Tiger 1200 con Active Preload Reduction

La novità Questo sistema è gia’ stato implementato sugli esemplari di nuova produzione, ma sarà disponibile anche per tutte le Triumph già circolanti. Infatti, ci si può recare presso una concessionaria ufficiale o autorizzata e in occasione del primo appuntamento utile di manutenzione programmata, si può far aggiornare il software e avere così la Riduzione Attiva del Precarico, o Active Preload Reduction, che consente l’abbassamento dell’altezza della moto fino a 20 mm.



“Entriamo nel sistema” Cerchiamo di capire meglio in cosa consiste l’Active Preload Reduction. Progettato per offrire al motociclista comfort e sicurezza, soprattutto nelle situazioni di guida in città, o quando si affronta un viaggio in condizioni di pieno carico, la nuova funzione Active Preload Reduction interviene elettronicamente sul precarico della molla dell’ammortizzatore posteriore, mentre la Tiger 1200 viaggia a velocità ridotta, abbassando l’altezza da terra. La regolazione dell’abbassamento dipende molto dalla configurazione di viaggio, ovvero se sulla moto c’è solo il pilota, il pilota con il passeggero o addirittura entrambe con il pieno carico. Come già sottolineato, l’abbassamento arriva fino a 20 mm, una soglia considerevole quando si tratta di poggiare saldamente i piedi al suolo nel momento dell’arresto della moto.

Ufficio stampa Triumph