Triumph Street Triple S 2020, inizio anno coi fiocchi

Una naked inconfondibile, per lo stile leggero e lʼaplomb tipicamente british, che ne fanno davvero un unicum nel panorama delle medie roadster. È la Triumph Street Triple S 2020, prima novità dellʼanno per Triumph Motorcycles, dotata del motore 3 cilindri da 660 cc compatibile per la guida con patente A2.