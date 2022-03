Triumph Speed Twin Breitling Limited Edition

Una serie di appena 270 esemplari, realizzata in Blu, lo stesso colore della Triumph Thunderbird 6T immortalata con Marlon Brando nel film “Il Selvaggio” del 1953. La nuova moto speciale si accompagna inoltre al non meno esclusivo orologio Breitling Top Time.

Una versione e una livrea elegantissima e affascinante per la bicilindrica inglese, che si presenta con finiture di livello superiore: i filetti sono realizzati a mano dagli artigiani Triumph, la sella traforata ha cuciture a contrasto che ricordano il cinturino in pelle del cronografo Breitling, il design della strumentazione sʼispira ai cronografi della celebre Casa di orologi. Il Blu policromatico della moto reca poi un filetto nero e la firma Breitling, mentre i dettagli sono stati realizzati a mano da Gary Devine, uno degli artisti del Triumph Paint Shop. Il faro anteriore e i fianchetti laterali in jet black fanno poi da elegante contrasto.

Anche dal punto di vista tecnico la Speed Twin Breitling si distingue. Ci sono nuove sospensioni posteriori Öhlins con unʼesclusiva molla verniciata in nero lucido. Ogni esemplare è chiaramente numerato e identificato da un numero di serie univoco, posizionato sulla piastra di sterzo, e accompagnato da certificato di autenticità contrassegnato dal CEO della Casa motociclistica Nick Bloor e dal CEO di Breitling Georges Kern. Ai clienti è data lʼopportunità aggiuntiva di acquistare ‒ entro il 22 agosto 2022 ‒ il cronografo Breitling Top Time Triumph limited-edition personalizzato con numero di serie dedicato. Disponibile in Italia da maggio, la moto costa 19.000 euro, franco concessionario.