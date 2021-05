Triumph Rocket 3 R Black e GT Triple Black

Look total black e personalità dark , sospensioni Showa anteriore e posteriore completamente regolabili e un impressionante, pazzesco motore di 2.500 centimetri cubici in bella vista. Sì perché stiamo parlando di una moto, e che moto, piuttosto un “razzo”, ma non di quelli cinesi che volteggiano impazziti sopra le nostre terre per ammarare infine al largo delle Maldive…

Il “razzo” inglese nelle versioni R Black e GT Triple Black Ufficio stampa 1 di 46 Ufficio stampa 2 di 46 Ufficio stampa 3 di 46 Ufficio stampa 4 di 46 Ufficio stampa 5 di 46 Ufficio stampa 6 di 46 Ufficio stampa 7 di 46 Ufficio stampa 8 di 46 Ufficio stampa 9 di 46 Ufficio stampa 10 di 46 Ufficio stampa 11 di 46 Ufficio stampa 12 di 46 Ufficio stampa 13 di 46 Ufficio stampa 14 di 46 Ufficio stampa 15 di 46 Ufficio stampa 16 di 46 Ufficio stampa 17 di 46 Ufficio stampa 18 di 46 Ufficio stampa 19 di 46 Ufficio stampa 20 di 46 Ufficio stampa 21 di 46 Ufficio stampa 22 di 46 Ufficio stampa 23 di 46 Ufficio stampa 24 di 46 Ufficio stampa 25 di 46 Ufficio stampa 26 di 46 Ufficio stampa 27 di 46 Ufficio stampa 28 di 46 Ufficio stampa 29 di 46 Ufficio stampa 30 di 46 Ufficio stampa 31 di 46 Ufficio stampa 32 di 46 Ufficio stampa 33 di 46 Ufficio stampa 34 di 46 Ufficio stampa 35 di 46 Ufficio stampa 36 di 46 Ufficio stampa 37 di 46 Ufficio stampa 38 di 46 Ufficio stampa 39 di 46 Ufficio stampa 40 di 46 Ufficio stampa 41 di 46 Ufficio stampa 42 di 46 Ufficio stampa 43 di 46 Ufficio stampa 44 di 46 Ufficio stampa 45 di 46 Ufficio stampa 46 di 46 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il nostro “razzo” (nomen omen) arriva dal cuore dellʼInghilterra ed è la Triumph Rocket 3, da questo mese disponibile nelle nuove edizioni limitate R Black e GT Triple Black. Ancora più aggressive nel design, affascinanti e carismatiche, saranno prodotte in serie limitata di mille esemplari ciascuna. Si tratta di una maestosa ed emozionante “power cruiser”, che incute timore e reverenza fin dal primo sguardo, per quei poderosi tre cilindri che scendono da sotto il serbatoio e si vanno a mischiare ai componenti della moto. Tutto è rigorosamente nero, il parafango anteriore in carbonio e le finiture, ma il tappo del serbatoio Monza è in alluminio, come anche il coperchio air-box e il tappo olio e le alette lavorate sui carter.

Lʼesuberanza è lʼinevitabile cifra tecnica della Triumph Rocket 3, che monta un motore 3 cilindri in linea 2.5, semplicemente il più grande motore motociclistico di serie al mondo. Sviluppa la potenza massima di 167 CV a 6.000 giri e soprattutto unʼeccezionale valore di coppia di 221 Nm a soli 4.000 giri. Nessunʼaltra moto di serie stradale riesce in tanto e così lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h si compie in un battito di ciglia: 2,7 secondi! Il cambio elicoidale a 6 rapporti è concepito per garantire la massima fluidità e la miglior gestione della coppia, mentre lʼinnovativa frizione a coppia assistita permette di guidare per lunghi periodi senza sforzi alla leva.

Il telaio del “razzo” inglese è in alluminio leggero e ad alta rigidità. Le forcelle Showa regolabili sposano un impianto frenante Brembo Stylema monoblocco, davvero il top oggi sul mercato e ben coadiuvato dallʼOptimised Cornering ABS e dal Traction Control. Quattro le modalità di marcia e di serie anche lʼHill Hold Control e il Cruise Control. Il centauro può contare sullʼassistenza del display TFT predisposto per la piattaforma My Triumph Connectivity, nonché sul comfort delle manopole riscaldate.

Le nuove Triumph Rocket 3 R Black e GT Triple Black saranno disponibili al prezzo rispettivo di 24.300 e 25.100 euro, vale a dire 1.200 euro di sovrapprezzo rispetto alle ordinarie Rocket 3.