Triumph Rocket 3, muscoli e gentilezza

In principio, era il 2004, fu un colpo secco al segmento di nicchia delle super “muscle” bike, poi le Triumph Rocket 3 si sono ritagliate la loro fetta di riconoscimenti e di fan per lʼautenticità del progetto e la fedeltà allo stile del brand. Eppure un motore 2.5 su una moto era molto più di una sfida! Dopo 15 anni il progetto si evolve e Triumph lancia tre nuove Rocket 3: la TFC (sta per Triumph Factory Custom), la 3 R e la 3 GT .

Tre razzi per intenderci, sempre spinti dal motore 3 cilindri di cilindrata 2.458 cc, potenziato fino a 170 CV di potenza e 221 Nm di coppia massima a 4.000 giri, la coppia più alta ma rilevata su una moto della produzione di serie. Ma non è certo lʼaspetto prestazionale a prevalere nella personalità della Rocket 3, perché il look è di quelli che non si dimenticano. Un cenno: il doppio faro a LED, il disegno dello scarico 3-1-3 unico e distintivo, le pedane passeggero a scomparsa, la sella in pelle intercambiabile (la doppia sella è un accessorio), le finiture esclusive e le sovrastrutture in fibra di carbonio.