Triumph lancia la Nuova gamma Tiger 1200 con 4 anni di garanzia

La maxi adventure inglese con

motore a 3 cilindri

perde ben 25 chili di peso

potenza sale fino a 150 CV

le versioni in gamma sono ben 5: Tiger 1200 GT

GT Pro e GT Explorer

Tiger 1200 Rally Pro

Rally Explorer

si rifà il trucco,ma non disperde un solo grammo della sua carica di adrenalina. Anzi, grazie anche al nuovo telaio in acciaio, accresce le sue doti di agilità, mentre la(9 CV in più), per una coppia massima incrementata fino ai 130 Nm a 7.000 giri. Una “tigre” vera, anzi una famiglia di tigri, perché, quest’ultima dotata di serbatoio da 30 litri, sono le tre stradali. Poi ci sono due versioni offroad:con serbatoio da 20 litri econ serbatoio da 30, entrambe dotate di cerchi a raggi da 18 e 21 pollici con pneumatici tubeless.

Una moto per la quale la Casa inglese annuncia

lʼestensione standard della garanzia a 4 anni

programma di manutenzione Take Care

La nuova gamma Tiger 1200 è fissata a listino a partire da 19.300 euro

, uno in più rispetto ai tre tradizionali offerti dal brand. Anche i servizi di soccorso stradale e assistenza al veicolo e alla persona sono estesi fino a 4 anni. Il tutto senza limiti di chilometraggio. A richiesta ci sono poi estensioni ulteriori e il, articolato in tre distinti pacchetti: Urban, Traveller, Globetrotter.