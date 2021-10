Triumph Tiger Sport 660, divertimento assicurato

Lʼesuberanza del motore 3 cilindri Triumph “scende” nel segmento delle medie cilindrata . Una delle novità più attese del mercato 2022 è infatti la Tiger Sport 660 , sportiva inedita tutta grinta e buone prestazioni, però accessibile per costi di gestione e disponibile anche per chi ha la patente A2, caso che prevede la richiesta dellʼapposito kit di depotenziamento.

Il perché è presto detto: nonostante la cilindrata contenuta in appena 660 centimetri cubici, la Triumph Tiger Sport eroga 81 CV a oltre 10.000 giri al minuto, per una coppia massima di sostanza pari a 64 Nm a 6.250 giri. Siamo su valori non distanti dalla Tiger 850 Sport, per intenderci, e l’acceleratore ride-by-wire si rivela pronto e generoso, mentre il cambio a 6 rapporti è ottimizzato per garantire il massimo divertimento in ogni condizione di guida.

Una moto giovane, che suscita un immediato feeling di guida sportiva, con la posizione in sella confortevole per pilota ma anche per il secondo passeggero (ci sono i maniglioni integrati) e unʼaltezza della seduta posta a 835 mm da terra. La ciclistica poggia su forcelle Showa anteriore con steli da 41 mm e il mono ammortizzatore, sempre Showa, con regolazione manuale del precarico. Di serie sono traction control (disattivabile allʼoccorrenza), lʼABS e la frizione anti-saltellamento. In primo equipaggiamento la tourer sportiva inglese è dotata di potenti freni Nissin con doppio disco anteriore da 310 mm e pneumatici Michelin Road 5.

Pronta per viaggi anche lunghi, grazie al serbatoio da 17 litri, la Tiger Sport 660 è dotata di supporti valigie laterali elegantemente integrati nel codino e di parabrezza regolabile in altezza, anche durante la guida. A richiesta il topcase per due caschi. Di serie invece il dashboard con TFT a colori e già predisposto per il sistema di connessione My Triumph. Disponibile da febbraio 2022, costa da 8.995 euro e Triumph prevede intervalli di manutenzione ogni 16.000 km o in alternativa ogni 12 mesi.

