Triumph Bonneville Bobber 1200 TFC

Come anticipato, in Triumph non hanno peccato in attenzione per quanto riguarda la sfera tecnica. Un esempio sono gli scarichi Akrapović in nero opaco con terminali in carbonio, chiamati a generare un sound corposo e ammaliante, mentre a favore di prestazioni sicure e coinvolgenti ci sono le sospensioni Öhlins completamente regolabili e i freni Brembo con pinze radiali M50. Il telaio in acciaio è stato completamente riprogettato e questa operazione ha regalato una riduzione di peso di 5 kg, migliorando ulteriormente le doti dinamiche di questa custom.