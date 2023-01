Traffico: quale è la città più congestionata del mondo?

Come può una città come Londra risultare per il secondo anno consecutivo la più trafficata al mondo, nonostante cerchi d'impedirlo, ad esempio con il pedaggio di accesso al centro? I numeri riportati in questo articolo sono frutto dello studio realizzato annualmente da Inrix, società americana che si occupa di analisi della mobilità.

Il podio delle città più trafficate – A Londra ogni guidatore ha perso mediamente 156 ore bloccato nel traffico. Al secondo posto troviamo Chicago con 155 ore, mentre sul terzo gradino del podio c’è Parigi, che con il suo limite di 30 km/h vanta 138 ore di traffico per ogni guidatore. Tutto sembra essere ritornato ai livelli pre-Covid, ma la ricerca sottolinea invece che nel 2022 quei livelli sono stati superati nel 39% delle aree urbane degli Stati Uniti e nel 42% di quelle europee. Tra le cause che hanno incrementato la permanenza degli automobilisti nel traffico spicca la riduzione dello smart working, che ha significato un aumento dei viaggi verso il centro delle città.

Getty Images

Come è il traffico in Italia? – Palermo (decima) è la prima città italiana a comparire nella classifica del Global Traffic Index, alle spalle di Boston, New York City, Bogotà, Toronto, Filadelfia e Miami, ma davanti alla Capitale (Roma) che si ferma in tredicesima posizione, a Los Angeles (al 14° posto) e San Francisco (al 15°). Nella classifica delle mille aree urbane analizzate, le altre città italiane che emergono sono Torino al 29° posto, Milano al 61°, Verona al 76°, Napoli all’83°, Firenze all’88° e Busto Arsizio al 90°. Se circoscriviamo l’attenzione al nostro Continente, si scopre che Palermo è terza dietro a Londra e Parigi, Roma sale al sesto posto e Torino al sedicesimo. Scende invece il dato relativo alla velocità media, che a Palermo ad esempio è scesa nelle ore di punta dai 25,6 km/h del 2019 ai 20,8 del 2022. Tutto questo ha un costo: secondo le stime di Inrix, questo stato peggiorativo della congestione è valso oltre 81 miliardi di dollari negli Usa, quasi 9,5 miliardi di sterline (10,3 miliardi di euro) in Gran Bretagna e 3,9 miliardi di euro in Germania. A quanto pare neppure il rincaro dei prezzi dei carburanti ha represso la voglia o la necessità di chi si mette alla guida.