Tra novità e retrò, Kawasaki espone il meglio della gamma Z900

Kawasaki è giunta a Eicma sulle ali del nuovo corso aziendale e con una gamma molto ampia di proposte per il 2022. Si va dalle rinnovate superbike Ninja alle medie cilindrata 650, non meno adrenaliniche però, passando per lʼestesa gamma 900 che ha fatto la storia della Casa di Akashi: Z900 , Z900 SE e Z900RS SE Yellow Ball . Sotto i riflettori anche la nuova Z650RS nei suoi tre colori verde, nero e grigio e le già note, ma sempre bellissime e sensuali, Ninja ZX-10R e ZX-10RR e la H2 , col loro 4 cilindri 1.0 da oltre 200 cavalli.

Il meglio di Kawasaki a Eicma Ufficio stampa 1 di 53 Ufficio stampa 2 di 53 Ufficio stampa 3 di 53 Ufficio stampa 4 di 53 Ufficio stampa 5 di 53 Ufficio stampa 6 di 53 Ufficio stampa 7 di 53 Ufficio stampa 8 di 53 Ufficio stampa 9 di 53 Ufficio stampa 10 di 53 Ufficio stampa 11 di 53 Ufficio stampa 12 di 53 Ufficio stampa 13 di 53 Ufficio stampa 14 di 53 Ufficio stampa 15 di 53 Ufficio stampa 16 di 53 Ufficio stampa 17 di 53 Ufficio stampa 18 di 53 Ufficio stampa 19 di 53 Ufficio stampa 20 di 53 Ufficio stampa 21 di 53 Ufficio stampa 22 di 53 Ufficio stampa 23 di 53 Ufficio stampa 24 di 53 Ufficio stampa 25 di 53 Ufficio stampa 26 di 53 Ufficio stampa 27 di 53 Ufficio stampa 28 di 53 Ufficio stampa 29 di 53 Ufficio stampa 30 di 53 Ufficio stampa 31 di 53 Ufficio stampa 32 di 53 Ufficio stampa 33 di 53 Ufficio stampa 34 di 53 Ufficio stampa 35 di 53 Ufficio stampa 36 di 53 Ufficio stampa 37 di 53 Ufficio stampa 38 di 53 Ufficio stampa 39 di 53 Ufficio stampa 40 di 53 Ufficio stampa 41 di 53 Ufficio stampa 42 di 53 Ufficio stampa 43 di 53 Ufficio stampa 44 di 53 Ufficio stampa 45 di 53 Ufficio stampa 46 di 53 Ufficio stampa 47 di 53 Ufficio stampa 48 di 53 Ufficio stampa 49 di 53 Ufficio stampa 50 di 53 Ufficio stampa 51 di 53 Ufficio stampa 52 di 53 Ufficio stampa 53 di 53 leggi dopo slideshow ingrandisci

Kawasaki Z900 e Z900 SE

Tanti aggiornamenti tecnici ed elettronici sulla supernaked giapponese, il suo modello di maggior successo in Europa. Per il 2022 il modello è stato potenziato a 125 CV e ci sono tre modalità di marcia predefinite (Sport, Road, Rain) più una personalizzabile. Kawasaki rende la Z900 guidabile anche con patente A2, grazie a una versione da 95 CV (70 kW) depotenziabile a 35 kW. Di serie il controllo della trazione Kawasaki. La nuova Z900 è dotata di un display TFT a colori connessa via Bluetooth allo smartphone e gestibile tramite lʼapp Rideology.

La versione premium è rappresentata dalla Kawasaki Z900 SE, che adotta il pacchetto freni Brembo (dischi e pinze) e sospensioni avanzate. La forcella anteriore a steli rovesciati da 41 mm di diametro è regolabile in estensione e nel precarico, mentre al posteriore opera un ammortizzatore Öhlins S46 in alluminio. Già disponibili a listino in Italia, le nuove Kawasaki Z900 modello 2022 partono da 11.500 euro.

Kawasaki Z900RS SE “Yellow Ball”

Un ritorno alle linee sport retrò delle Kawasaki anni 70 lo troviamo sia sulla nuova Z650 che sulla Z900RS SE, che per la stagione 2022 sarà disponibile nella livrea “Yellow Ball”. Una colorazione che si rifà alla Super Four del 1972 del modello Z1. Il comparto sospensioni e freni è stato rinnovato, anche qui cʼè lʼammortizzatore posteriore Öhlins S46 della Z900 SE e la medesima forcella anteriore. Esteticamente la Z900RS SE svela le lettere RS sui fianchi laterali rifiniti in rosso e si distingue per i coperchi laterali del radiatore in alluminio nero e le ruote con razze color oro.

Kawasaki nuova Z650RS

Le stesse linee sport retrò le ritroviamo sulla rinnovata Z650RS e seguono il filone delle Kawasaki Z, che vantano mezzo secolo di storia sulle spalle. Destinata al target giovanile, la nuova Z650 RS monta il bicilindrico parallelo da 649 cc che Kawasaki già utilizza sui modelli Z650 e Ninja 650. Ha una potenza di 68 CV, è guidabile anche in versione depotenziata per patenti A2 ed è dotata di frizione assistita e antisaltellamento, rispondendo in modo pieno ai bassi e medi regimi. Lʼaltezza della sella da terra è di 820 mm, con opzione ribassata a 800 mm. Dischi da 300 mm di diametro rendono molto efficiente la frenata, assistita peraltro dallʼABS Bosch di serie.