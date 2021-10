Il tocco vintage Kawasaki per le nuove Vulcan S 2022 e Z650RS

Chiamatele Sport Retrò , o più semplicemente “classiche”, fatto sta che alcune motociclette non passano mai di moda. Prendete le Kawasaki della serie Z , ad esempio, con 50 anni di gloriosa storia alle spalle, eppure sempre in grado di reinventarsi, aggiornandosi dal punto di vista tecnico e tecnologico. Due esempi per il 2022 sono la Vulcan S e la Z650RS .

Entrambe montano il motore bicilindrico parallelo raffreddato ad acqua da 649 cc (a proposito di classici in casa Kawasaki), e sono guidabili anche da chi ha soltanto la patente A2. La Vulcan S 2022 cattura gli estimatori del mondo custom ma che vuole una moto più elegante e maneggevole, con una ciclistica raffinata. In questo caso la forcella anteriore da 41 mm è bella robusta, mentre il posteriore conta su un ammortizzatore sfalsato e una ruota da 17 pollici, da 18 invece la ruota anteriore.

Il design della Vulcan S è centrato sul lungo serbatoio a goccia, ma il centauro sarà sorpreso dalla sella morbida e dallʼottima ergonomia, garantita dal manubrio in stile pull-back che offre la tipica posizione di guida rilassata di una cruiser. La possibilità di poggiare i piedi a terra, quando si è fermi, rende la Vulcan S perfetta per tutte le stature dei motociclisti e strizza l’occhio anche al mondo femminile. Per queste sarà sicuramente un valore aggiunto il sistema Ergo-Fit (optional), che offre diverse combinazioni per quanto riguarda la regolazione dell’altezza sella, delle pedane e dellʼestensione del manubrio.

La Kawasaki Z650RS ha una linea sport retrò che cita volutamente la storia della gamma Z, pur rivolgendosi a un target giovanile. Quel motore da 68 CV di potenza piena è però garanzia di performance e divertimento, è lo stesso della Ninja 650 che ha corso e vinto al Tourist Trophy dellʼIsola di Man. Però il motore si accompagna alla confortevole frizione assistita e anti-saltellamento e a un telaio leggero a traliccio tubolare che fornisce la dovuta maneggevolezza. Più estrosa della Vulcan, ha unʼaltezza della sella da terra di 820 mm (800 mm ribassata) e conta su un efficiente impianto frenante: due dischi anteriori da 300 mm davanti e disco singolo posteriore da 200 mm, più lʼABS Bosch.