Toyota Rav4 Hybrid a GPL, lʼidea eco-friendly di Ecomotive Solutions

Lʼibrido benzina/elettrico non vi basta? Il bifuel benzina/gpl non vi fa risparmiare abbastanza? Allora non cʼè che una soluzione estrema: il triplice ibrido benzina, elettrico e gpl! Sviluppato, provato e perfettamente funzionante su una Toyota Rav4 , grazie al kit Autogas Italia di Ecomotive Solutions montato in aftermarket.

In pratica la sperimentazione è avvenuta sul Suv

Rav4 Hybrid 2.5 a trazione anteriore e in allestimento Active

le prestazioni sono pressoché immutate marciando con il gas o con la benzina

, che in fase di post-vendita è stato trasformato in un modello bifuel benzina e gpl. Il kit di conversione consta di 8 iniettori gas comandati in modalità “diretta” o “MPI” (iniezione multipoint), in base alla strategia imposta dalla centralina di gestione del motore (ECU a 8 canali), montata di serie e in grado di gestire due circuiti di iniezione e lo spegnimento durante il funzionamento elettrico. I risultati indicano chedel sistema hybrid, a tutto vantaggio dellʼeconomicità nei costi di gestione.

Il

kit di Ecomotive Solutions

Nel ciclo misto WLTP la prova su strada ha registrato 5,6 litri per 100 km

, che ha acquisito Autogas Italia, consente quindi di aumentare lʼefficienza della mobilità ibrida, aggiungendo alla tipologia oggi più venduta di veicoli ‒ gli ibridi non ricaricabili ‒ i vantaggi del gpl., un risultato di rilievo per un modello di 1.680 kg. I kit di conversione sono montati in aftermarket, quindi Toyota non cʼentra nulla con il progetto, ma la quinta generazione di Rav4 si è rivelata il modello giusto per la trasformazione, peraltro molto apprezzato dagli automobilisti italiani (4.121 unità vendute nel primo semestre 2022).

Per Toyota Rav4 Hybrid 2.5 Active 2WD è stato realizzato un kit aftermarket che permette il funzionamento a GPL mantenendo le ottime prestazioni sia del sistema Hybrid sia del motore termico. Il sistema di propulsione è composto dal

motore a benzina 2.5 VVT-iE con ciclo Atkinson da 176 CV e 221 Nm abbinato a un’unità elettrica 88 kW e 202 Nm

, che esprimono una potenza complessiva di 218 CV, per una velocità di 180 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi. Tre le modalità di guida: Eco, Standard, Sport.



Ecomotive Solutions stima che, a fronte di un

costo dell’impianto per il gpl di circa 2.200 euro

minor impatto ambientale

, gli automobilisti ammortizzerebbero la spesa dopo 30.000 chilometri o poco più. Il bagagliaio non perde nulla della sua capacità (da 580 a 1.690 litri), nonostante il montaggio del serbatoio per il gas da 58 litri lordi sotto il piano di carico, che allunga l’autonomia di oltre 700 km. Infine il, con un drastico calo delle emissioni di CO2 e di NOx (ossidi di azoto).