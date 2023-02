Toyota RAV4 GR Sport: Suv ibrido dall'aspetto sportivo

La RAV4 cambia nel look, ora più dinamico sia all'esterno che nell'abitacolo. Viene equipaggiata con nuove sospensioni e in gamma offre motori full hybrid e ibridi plug-in.

La RAV4 GR Sport fuori Vista da fuori, con l’allestimento GR Sport spicca per i dettagli in Piano Black applicati sui passaruota, sulle cornici dei finestrini e sugli inserti dei fendinebbia, mentre nel frontale sono stati inseriti sulla griglia, che in questo caso ospita anche il badge GR. Il tema “black” è anche sulle modanature inferiori del frontale, ma nere nella variante full hybrid e Dark Silver nell’ibrida plug-in. Il profilo è stato invece abbellito con i nuovi cerchi in lega da 19” a cinque razze realizzati con una tecnica di precisione molto particolare.

La RAV4 GR Sport in abitacolo Lo spazio interno riprende in più occasioni il logo GR; nello specifico si trova sui sedili, che sono regolabili elettricamente e mettono insieme tessuto e pelle sintetica. La sigla del nuovo allestimento è stata applicata anche sui tappetini e sul volante, dove tra l’altro sono evidenti le cuciture a contrasto in tinta argento.

La dotazione è quella che ha portato in dote il model year 2023, per cui anche la GR Sport dispone del nuovo sistema d’infotainment con display da 10,5” e del quadro strumenti digitale da 12,3”, ma questa versione dal look più dinamico si fa bella con il tetto panoramico di serie e più sicura con i sistemi di assistenza del Toyota Safety Sense come l’Emergency Steering Assist e il dispositivo anti-collisione.

Motori e prezzi La validità tecnica della Toyota RAV4 è nota a tutti. La GR Sport sfrutta tanta eccellenza e aggiunge una taratura più rigida delle sospensioni per migliorare il feeling di guida. Leggendo il listino, non si scoprono novità in termini di motorizzazioni, infatti la GR Sport è offerta sia con il 2.5 full hybrid da 222 CV di potenza massima, sia nella variante ibrida plug-in da 306 CV.