Toyota PROACE MAX e le novità della gamma Professional

Il lavoro fatto sulla gamma PROACE Il restyling ha portato un nuovo look alla gamma PROACE, che si avvicina ancora di più all'identità dei nuovi modelli Toyota. In modo particolare è apprezzabile il cambiamento avvenuto nella parte anteriore, rivista con linee più pulite e con la tecnologia di illuminazione full LED, invece di profilo si notano i nuovi cerchi in lega che creano un aspetto ancora più distintivo, a seconda dell'allestimento. Gli interni presentano un nuovo design del volante, display completamente digitali e un sistema di infotainment aggiornato con navigazione integrata, oltre alla connettività wireless Apple CarPlay o Android Auto. A tal proposito, i servizi connessi forniscono un valore aggiunto al lavoro di tutti i giorni e saranno disponibili su tutti gli allestimenti della gamma PROACE sin dall'inizio delle vendite. In generale e per quanto riguarda le alimentazioni, tutti i veicoli della gamma PROACE sono offerti anche con powertrain Full Electric (BEV) e tecnologia Toyota Safety Sense di ultima generazione che assiste il conducente nelle diverse fasi di guida.

Qualcosa in più sul PROACE MAX E' disponibile in sei configurazioni, con due passi, tre lunghezze e tre altezze, caratteristiche che lo rendono il veicolo commerciale più grande della gamma Toyota Professional. Nella configurazione più grande, PROACE MAX Electric ha una capacità di carico di 17 m³, valore che il brand giapponese sottolinea essere il migliore della categoria. Le operazioni di carico e scarico vengono semplificate grazie alla presenza di porte a tutta altezza e della loro pratica apertura squadrata, con soglia bassa per un facile accesso. Inoltre, per la prima volta su una Toyota, le porte si aprono a 270 gradi, massimizzando lo spazio di carico dal marciapiede e l'accesso al vano di carico. La tecnologia Full Electric di ultima generazione offre, secondo quanto dichiarato dalla casa nipponica, un'autonomia fino a 420 km (standard WTLP).

Uno sguardo al PROACE E PROACE CITY La famiglia PROACE è dotata di grande versatilità e gli aggiornamenti estetici e tecnologici hanno riguardato sia le configurazioni dedicate al trasporto persone che quelle riservate al trasporto merci. Il Van PROACE, oltre alle classiche motorizzazioni, viene offerto anche nella variante Full Electric che ha beneficiato di un aumento dell'autonomia di 20 km per un massimo di 350 km (secondo quanto dichiarato da Toyota). In merito alle performance di carico, ha una capacità fino a 6,6 m³ e un carico utile fino a 1.400 kg, mentre il PROACE VERSO può ospitare comodamente fino a nove passeggeri. Il trasporto merci è ancora più semplice con PROACE CITY: il furgone utilizza in modo intelligente lo spazio disponibile per trasportare fino a 4,4 m³ di volume di carico e fino a 1.000 kg di carico, a seconda del propulsore. A tal proposito, la tecnologia delle batterie EV di ultima generazione offre un'autonomia di 330 km (dato dichiarato da Toyota), con un aumento di 50 km rispetto alla generazione attuale. Alcune varianti Van possono ospitare comodamente tre passeggeri anteriori, mentre il PROACE CITY VERSO a sette posti offre un maggiore spazio per i passeggeri.

