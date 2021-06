Toyota Mirai da record! Oltre 1.000 km con un pieno dʼidrogeno

Più di mille chilometri con pieno dʼidrogeno. A stabilire il record non poteva che essere Toyota Mirai , la berlina a idrogeno ormai alla seconda generazione e sempre più efficiente, che in Francia nei giorni scorsi ha battuto il primato mondiale. E unʼaltra bella cosa è che per rifornire il serbatoio dʼidrogeno della berlina Toyota bastano appena 5 minuti !

Il viaggio da record ha avuto inizio lo scorso 26 maggio alle ore 5:43 da Orly, aeroporto parigino dove cʼè la stazione di rifornimento per lʼidrogeno Hysetco. Quattro i piloti che si sono alternati alla guida. Lʼauto ha quindi percorso strade pubbliche, a sud di Parigi e nelle aree di Loir-et-Cher e Indre-et-Loire. Con il pieno la Toyota Mirai ha quindi percorso 1003 km, e alla fine del viaggio era rimasta lʼautonomia per farne altri 9 di chilometri. Percorrenza e consumi sono stati certificati da un ente indipendente, che ha fissato il consumo medio di carburante in 0,55 kg per 100 km, equivalente al pieno di 5,6 kg dʼidrogeno.

Il nuovo primato mondiale dimostra come la tecnologia delle celle a combustibile per lʼidrogeno sia ormai affidabile e collaudata. Adatta a percorrere lunghe distanze a zero emissioni (perché gli scarichi dʼidrogeno sono vapore acqueo) e adatta a ogni veicolo, con tanti camion e autobus che già sperimentano questa tecnologia. Tra i piloti che hanno ottenuto il record cʼera Victorien Erussard, fondatore e capitano dellʼEnergy Observer, la prima imbarcazione dotata di tecnologia a celle a combustibile e di cui Toyota è partner. Gli altri tre piloti sono stati James Olden, ingegnere di Toyota Motor Europe, Maxime le Hir, Product Manager Mirai, e Marie Gadd, PR manager di Toyota France.

Proprio Energy Observer ha presentato di recente a Parigi il suo nuovo villaggio espositivo dedicato alle energie rinnovabili e all'idrogeno. Durante l’evento “Le Paris de lʼhydrogène”, la Torre Eiffel è stata illuminata per la prima volta da idrogeno verde, grazie al generatore di idrogeno GEH2 sviluppato da EODev, start-up di cui Toyota è azionista.