Toyota lancia in Italia il nuovo C-Suv Corolla Cross

Lʼimmagine di Toyota Corolla Cross segue più i canoni degli altri Suv del brand (in particolare RAV4) e promette una grande praticità e versatilità dʼutilizzo. Dispone peraltro del

nuovo Toyota Safety Sense 3

sia a trazione anteriore che integrale

, il sistema di sicurezza attiva più avanzato della gamma Toyota, aggiornabile da remoto (Over-The-Air) per garantire sempre il più elevato livello di sicurezza su strada. Proposto in Italia, il C-Suv monta un sistema di batterie al litio di ultima generazione, più efficienti e più leggere del 40% rispetto al precedente sistema Full Hybrid.

Il powertrain ibrido poggia su un motore termico e uno elettrico, entrambi migliorati

motore 2.0 benzina da 145 kW/197 CV

Sulla versione AWD-i cʼè un secondo motore elettrico sullʼasse posteriore da 30,6 kW di potenza

, con un aumento della potenza di sistema dellʼ8% circa. Il modello 2WD conconsente unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi., che entra in funzione automaticamente per dare maggiore trazione su tutte e quattro le ruote, e di conseguenza più sicurezza in condizioni di scarsa aderenza. Riprogettati sono poi i sistemi di lubrificazione e di distribuzione dellʼolio.

Toyota Corolla Cross arriverà nelle concessionarie italiane nellʼ

Open Weekend del 22/23 ottobre. Tre gli allestimenti disponibili: Trend, Lounge e Lounge Light

Toyota Smart Connect

Prezzi lancio da 34.500 euro

, con il primo che già offre di serie i cerchi in lega da 18 pollici, i fari full LED, il climatizzatore automatico, il pacchetto Toyota Safety Sense 3 di ultima generazione, il sistema multimedialecon schermo da 10,5 pollici e connettività Apple Carplay e Android Auto, il digital cockpit da 12,3 pollici, il portellone posteriore ad azionamento elettrico e i vetri posteriori oscurati., grazie alla promozione in caso di finanziamento Toyota Easy.