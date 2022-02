Toyota lancia in Italia Aygo X, City Crossover anche in versione AIR

Le “piccole” non sono più soltanto le colorate auto per la città, la seconda auto di famiglia facile da parcheggiare e da gestire nel quotidiano, ma ambiscono ad essere qualcosa di più. Aygo X è una City Crossover , con lʼassetto rialzato come su Yaris Cross per Yaris , e non a caso è costruita sulla stessa piattaforma produttiva (GA-B ) della sorella maggiore.

Forte del suo design europeo, con uno sviluppo estetico e tecnico che Toyota ha curato interamente in Europa, la nuova Aygo X alza lʼasticella media delle auto di segmento A. Già il primo livello Active propone di serie dotazioni quali i cerchi da 17 pollici, il sistema multimediale Toyota Touch 3 con schermo da 7 pollici, la retrocamera e la connettività con i sistemi operativi Apple CarPlay e Android Auto. Il pacchetto di sicurezza Toyota Safety Sense 2.5 comprende il sistema pre-collisione con frenata automatica d’emergenza e rilevamento ciclisti (diurno) e pedoni (diurno e notturno), Cruise Control adattivo intelligente, lʼassistente di corsia che sterza in emergenza.

Nelle concessionarie italiane Toyota Aygo X arriva in primavera con 4 allestimenti. Cuore della gamma sarà la versione Trend, che rispetto alla Active aggiunge la vernice metallizzata con carrozzeria bicolore, i cerchi da 17” sono in lega, lʼinfotainment Toyota Touch 3 ha lo schermo da 8 pollici e in più ci sono il climatizzatore automatico, i vetri posteriori oscurati e le finiture interne in tinta carrozzeria. Lʼallestimento Lounge offre i cerchi in lega da 18”, i fari Full LED, lo schermo da 9 pollici con navigazione cloud-based e servizi connessi, più il caricatore wireless per smartphone. Al lancio sarà infine disponibile l’esclusiva versione Limited, color Verde Cardamomo e dettagli esterni e interni in Arancio.

Ma cʼè unʼaltra intrigante caratteristica del nuovo Urban Crossover Toyota ed è il tetto in tela apribile elettricamente. Sono le varianti AIR di Aygo X, disponibili per i livelli Trend, Lounge e Limited. Tutte le versioni montano il motore 3 cilindri 1.0 e a richiesta hanno il cambio automatico S-CVT. Nuova Aygo X è offerta a partire da 13.500 euro, con 3.000 euro di vantaggio cliente in caso di permuta o rottamazione. La versione Trend è proposta a 15.000 euro, mentre Lounge e Limited rispettivamente a 16.500 e 17.500 euro, sempre in caso di permuta o rottamazione. Il sovrapprezzo per le versioni AIR è di 1.000 euro.