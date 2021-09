Yaris Cross Hybrid, lʼanello mancante nella gamma Suv Toyota

Il segmento dei B-Suv è in forte ascesa sui mercati europei e Toyota non vuol perdere lʼoccasione per lanciarvi un modello basato sulla Yaris Hybrid (Auto dellʼAnno 2021). Da qui nasce lʼinedita Yaris Cross, Urban Suv lungo 4,18 metri e perciò compatto con 5 porte, ma con interni ampi e spaziosi. La gamma Suv Toyota si allarga così dal segmento B a quello E, e in ciascuno di questi ‒ C-HR, RAV4 e Land Cruiser gli altri ‒ la Casa giapponese eccelle.